Журналисты Украины и Азербайджана подписали меморандум о создании международной медиаплатформы

Сотрудники СМИ Украины и Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии при создании "Международной медиаплатформы "Украина-Азербайджан"", сообщил модератор круглого стола на тему "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан" Евгений Андрощук.

"На стратегическом уровне Украина признала Азербайджан как стратегического партнера, что подтверждает указ президента Украины от 2020 года о стратегии национальной безопасности Украины … Главное событие – это подписание нашего Меморандума между Украиной и Азербайджаном между объединенной диаспорой азербайджанской республики и "Институтом постинформационного общества" Украины. Мы продолжаем работать вместе", - заявил Андрощук во время проведения круглого стола.

По словам главного редактора информационного агентства "Report.az" Мурада Алиева, объективное освещение событий о реалиях в Украине и Азербайджане является одним из самых актуальных вопросов.

"Очень символично, что это происходит. В этом плане сотрудничество между нашими медиаструктурами и, более того, блогерами является важным для пресечения фейковых новостей. Поэтому радует, что создается такая платформа. Это впервые, насколько знаю, в истории двух стран. Это будет способствовать развитию связей между нами", - сказал он.

Кроме того, по его словам, немаловажным является функционирование азербайджанских журналистов в Украине и украинских в Азербайджане.

"Отношения между нами начали в последние годы развиваться большими темпами. У нас появилась необходимость открытия специального бюро в Украине. Было бы хорошо в дальнейшем, чтобы украинские СМИ открывали свои центры в Азербайджане", - указал Алиев.

Как отметил главный редактор информационного агентства "Korrespondent.az" Расулзаде Заур, необходимо расширение формата работы между украинскими и азербайджанскими журналистами.

"Я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня подписано соглашение между азербайджанскими и украинскими журналистами. Это очень хорошо … Мы могли бы формат нашей работы расширить – между Украиной, Молдовой и Грузией. Мы могли бы работать в будущем над этим вопросом. Я хотел бы спросить у организаторов – можем ли мы в будущем создать большой формат работы журналистов из Азербайджана, Молдовы и Грузии?" - заявил Расулзаде.