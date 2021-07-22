Телеком

16:36 22.07.2021

Журналисты Украины и Азербайджана подписали меморандум о создании международной медиаплатформы

2 мин читать
Журналисты Украины и Азербайджана подписали меморандум о создании международной медиаплатформы

Сотрудники СМИ Украины и Азербайджана подписали Меморандум о сотрудничестве и взаимодействии при создании "Международной медиаплатформы "Украина-Азербайджан"", сообщил модератор круглого стола на тему "Международная медиаплатформа Украина - Азербайджан" Евгений Андрощук.

"На стратегическом уровне Украина признала Азербайджан как стратегического партнера, что подтверждает указ президента Украины от 2020 года о стратегии национальной безопасности Украины … Главное событие – это подписание нашего Меморандума между Украиной и Азербайджаном между объединенной диаспорой азербайджанской республики и "Институтом постинформационного общества" Украины. Мы продолжаем работать вместе", - заявил Андрощук во время проведения круглого стола.

По словам главного редактора информационного агентства "Report.az" Мурада Алиева, объективное освещение событий о реалиях в Украине и Азербайджане является одним из самых актуальных вопросов.

"Очень символично, что это происходит. В этом плане сотрудничество между нашими медиаструктурами и, более того, блогерами является важным для пресечения фейковых новостей. Поэтому радует, что создается такая платформа. Это впервые, насколько знаю, в истории двух стран. Это будет способствовать развитию связей между нами", - сказал он.

Кроме того, по его словам, немаловажным является функционирование азербайджанских журналистов в Украине и украинских в Азербайджане.

"Отношения между нами начали в последние годы развиваться большими темпами. У нас появилась необходимость открытия специального бюро в Украине. Было бы хорошо в дальнейшем, чтобы украинские СМИ открывали свои центры в Азербайджане", - указал Алиев.

Как отметил главный редактор информационного агентства "Korrespondent.az" Расулзаде Заур, необходимо расширение формата работы между украинскими и азербайджанскими журналистами.

"Я хотел бы поблагодарить за то, что сегодня подписано соглашение между азербайджанскими и украинскими журналистами. Это очень хорошо … Мы могли бы формат нашей работы расширить – между Украиной, Молдовой и Грузией. Мы могли бы работать в будущем над этим вопросом. Я хотел бы спросить у организаторов – можем ли мы в будущем создать большой формат работы журналистов из Азербайджана, Молдовы и Грузии?" - заявил Расулзаде.

Теги: #сми #меморандум #украина #азербайджан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:11 22.07.2021
На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

На украино-венгерской границе - ремонт покрытия моста через Тису, движение транспорта из Украины в Венгрию осуществляется по одной полосе

12:40 22.07.2021
В Будапеште установят памятник погибшим за Украину, в Закарпатье выделят дополнительный участок для венгерского воинского кладбища

В Будапеште установят памятник погибшим за Украину, в Закарпатье выделят дополнительный участок для венгерского воинского кладбища

12:29 22.07.2021
Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней

Украина и Венгрия подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и научных степеней

12:07 22.07.2021
Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

Украина обсудит с США и Германией, как их договоренность по "Северному потоку-2" способна уменьшить риски по безопасности для Украины - Кулеба

10:50 22.07.2021
Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

Россия обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

08:39 22.07.2021
За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

За минувшие сутки российские наемники три раза нарушили режим тишины на Донбассе

08:29 22.07.2021
Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

Разумков призывает Конгресс США продолжать политику санкций с целью не допустить ввод в эксплуатацию "Северный поток – 2"

08:16 22.07.2021
В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 726 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 501 человек, 21 летальных случаев

08:08 22.07.2021
США поддерживает Украину в противодействии "Северному потоку-2"

США поддерживает Украину в противодействии "Северному потоку-2"

07:59 22.07.2021
В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах

В Одессе из-за непогоды затопило 38 частных домов в трех районах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госспецсвязи заблокировала маскирующийся под сайт президента фишинговый сайт

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Госспецсвязи предлагает установить антишпионские фильтры в мобильных сетях

Новинский заявляет о выходе Smart Holding из переговорного процесса о покупке телеканала "Наш"

Apple официально открыла офис в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Маск и его компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют их продавать

Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

Киевская область первой в Украине создаст единую базу геопространственных данных для развития туризма

За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

Показ фильмов на русском языке в Украине продолжают 6 национальных телеканалов - языковой омбудсмен

Десятки тысяч пользователей в мире могли пострадать от шпионского программного обеспечения для смартфонов

"Vodafone Украина" открыл программу стажировки для студентов и выпускников

Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер" за демонстрацию "Кавказской пленницы" и других фильмов с участием угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Рада приняла в первом чтении законопроект о снижении подоходного налога для букмекеров и казино до 10%

Госпродпотребслужба после проверки отменяет наложенные на "Новую Пошту" штрафы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА