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13:40 22.07.2021

Маск и его компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют их продавать

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Маск и его компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют их продавать

Глава Tesla Inc. Илон Маск и его аэрокосмическая компания SpaceX владеют биткойнами и не планируют продавать их.

"Я хотел бы, чтобы биткойн дорожал. Если его цена будет снижаться, я буду терять деньги", - заявил Маск в ходе конференции "The B Word".

Сам Маск, помимо биткойнов, владеет такими криптовалютами, как эфир (Ethereum) и Dogecoin, в то время как обе его компании - Tesla и SpaceX - исключительно биткойнами.

В апреле этого года Tesla сообщала, что владеет биткойнами на сумму порядка $1,3 млрд.

Маск регулярно пишет в Twitter о криптовалютах, курсы которых активно реагируют на его сообщения. Так, мартовское заявление Маска о том, что за биткойны можно будет купить автомобили Tesla, привело к скачку курса криптовалюты. В мае, однако, он объявил, что его компания не будет принимать биткойны для оплаты автомобилей, поставив под сомнение "чистоту" источников электроэнергии, используемой для майнинга биткойна.

В среду Маск в очередной раз отметил, что Tesla вновь разрешит покупателям расплачиваться криптовалютами, если процесс майнинга станет меньше зависеть от ископаемых видов топлива. Для этого, по его словам, нужно, чтобы не менее 50% электроэнергии, используемой для майнинга криптовалют, была "чистой".

"Кажется, майнинг биткойна все больше смещается к возобновляемым источникам энергии, - сказал Маск. - Гидроэнергетика, геотермальная и ядерная энергетика - все это хорошие источники для обеспечения майнинга".

Теги: #биткойны #маск
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