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19:45 21.07.2021

Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

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Наводнение в Китае привело к временному отключению электричества на заводах по выпуску iPhone - СМИ

Наводнение в китайской провинции Хэнань привело к временному отключению электричества на крупнейшем предприятии по производству iPhone, пишет The Wall Street Journal.

По словам сотрудников завода, принадлежащего тайваньской Foxconn Technology Group, отдельные участки предприятия оказались подтопленными, и часть рабочих была отправлена домой.

Foxconn владеет тремя предприятиями в Чжэнчжоу, на долю которых, по данным аналитиков, приходится более половины всех выпускаемых в мире iPhone. Источники WSJ сообщили, что перебои с электричеством были отмечены на всех трех предприятиях.

Foxconn тем временем заявила, что наводнение не повлияло на работу заводов компании, однако она приняла экстренные меры для устранения его последствий.

Осенью этого года Apple Inc. (SPB: AAPL) традиционно представит новые модели iPhone, и производители устройств готовятся к этому событию. Сборка новых моделей iPhone обычно начинается уже в июле.

По оценкам тайваньской аналитической компании Isaiah Research, производство iPhone во втором полугодии текущего года составит в общей сложности 130-140 млн единиц - на 8% больше, чем годом ранее, причем 80-85 млн из них будут новые устройства - iPhone 13.

Глава Apple Тим Кук написал в своем аккаунте в соцсети Weibo, что его компания перечислит средства на борьбу с последствиями наводнения в Китае, не указав точной суммы. Foxconn заявила, что перечислит на эти цели 100 млн юаней ($15,5 млн).

По данным китайских властей, не менее 25 человек погибли в результате наводнения в провинции Хэнань и более 1,2 млн человек пострадали.

Акции Apple теряют в цене 0,6% на торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 9,5%.

Теги: #последствия #предприятие #наводнение #китай
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