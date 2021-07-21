Киевская область первой в Украине создаст единую базу геопространственных данных для развития туризма

Киевская область станет пилотной, где начнется работа над созданием базы геопространственных данных природных, исторических, культурных, бизнес-объектов; ее будут разрабатывать эксперты Министерства аграрной политики и продовольствия, Киевской облгосадминистрации, телеком-оператора "Vodafone Украина", Всеукраинской ассоциации громад, общественных организаций "Всеукраинская инициатива" и "Украинский горнолыжный клуб".

Как сообщила пресс-служба "Vodafone Украина" в среду, соответствующие намерения партнеры задекларировали в совместном меморандуме.

Оператор отмечает, что указанная инициатива позволит эффективнее работать над развитием сельских территорий региона, в том числе, в сфере повышения их туристической привлекательности. Поэтому качественные пространственные данные будут способствовать продуктивному сотрудничеству в этом направлении между представителями центральной, областной и местной власти, а также общественного сектора и бизнеса.

"Киевская область первой в Украине начнет использовать геопространственное планирование в работе над комплексным развитием туризма. Это позволит нам создать новые туристические продукты, популяризировать историческое и культурное наследие, сформировать положительный имидж агробрендов, а также вывести на новый уровень гастротуризм в регионе. Ожидаем, что использование цифровых технологий поможет нам быстрее развивать регион и, как следствие, увеличивать поток туристов на территорию области", – цитирует пресс-служба оператора заместителя главы Киевской ОГА Татьяну Щербак.

По словам заместителя генерального директора "Vodafone Украина" Андрея Большакова, компания готова расширять направления сотрудничества и в дальнейшем способствовать развитию туристического потенциала области.

"С 2015 года Vodafone развивает туристическую цифровую инфраструктуру в Украине в рамках собственного социального проекта Find&Follow. С 2020 года параллельно со строительством 4G в диапазоне 900 МГц в сельской местности мы расширили проект направлением зеленого туризма – Village Routes. Сейчас цифровые туристические маршруты покрывают почти всю территорию Украины, в частности большое количество маршрутов разработано именно для Киевской области совместно с Киевской областной администрацией", - отметил он.