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14:12 21.07.2021

За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

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За полгода СБУ нейтрализовала более 1 тыс. кибератак на госресурсы

Киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали более 1 тыс. кибератак и инцидентов на ресурсы органов власти и объектов критической инфраструктуры в течение первого полугодия 2021 года, сообщается на сайте спецслужбы в среду.

Как отмечается в сообщении, активизация таких атак была зафиксирована в апреле-мае, когда происходила концентрация воинских формирований РФ вдоль украинской границы.

"Одна из масштабных кибератак, заблокированных СБУ, - действия хакерской группировки "Armageddon", подконтрольного ФСБ РФ. Хакеры пытались повредить системы электронного документооборота, чтобы получить доступ к секретным данным украинских органов государственной власти", - говорится в сообщении.

Также киберспециалисты прекратили деятельность восьми ботоферм мощностью более 35 тыс аккаунтов, которые распространяли деструктивный контент. "Например, разоблачена управляемая из РФ сеть интернет-агитаторов, которые действовали на территории 8 областей и чья активность совпала с "тарифным протестами". Еще одна агентурная сеть российских спецслужб влияла на настроения украинцев через Telegram-аккаунты, другая - через каналы "Резидент», «Легитимный", "Картель", "Сплетница", - сообщили в СБУ.

За полгода СБУ привлекла к уголовной ответственности 60 человек (22 граждан осуждены). В частности, объявлено подозрение т.н. "замминистра информации "ДНР", который организовывал дезинформационные кампании против Украины. Сейчас он объявлен в розыск.

Кроме того, запрещен въезд в Украину 46 иностранцам, причастным к пропаганде сепаратизма в Интернете.

Также киберспециалисты СБУ подготовили материалы для ввода в мае санкций со стороны СНБО к 224 вебресурсам, а также 198 юридическим и 15 физическим лицам, действовавшим во вред нашему государству. Ограничения были применены и к трем электронных платежным системам, причастным к финансированию террористической деятельности.

В общей сложности по материалам киберподразделения СБУ в январе-июне было начато 334 уголовных производства. Часть из них касается несанкционированного вмешательства в работу компьютеров и автоматизированных сетей. Среди них - спецоперация, проводившаяся совместно с ФБР США, Тайной службой США и Национальной полицией Франции. Спецслужбы пресекли деятельность хакеров, которые своим вредоносным программным обеспечением "Egregor" и "Maze" поразили более 150 компаний из Европы и США, нанеся более $80 млн убытков.

Благодаря киберфахивцям СБУ была заблокирована работа конвертационных центров в Харьковской и Житомирской областях. Они нанесли госбюджету ущерб соответственно на 5 млрд и 200 млн грн.

Теги: #кибератаки #сбу
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