"Vodafone Украина" открыл программу стажировки для студентов и выпускников

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" запустила карьерную программу Vodafone Career Way 2021 и приглашает студентов 4-6 курсов и выпускников вузов начать свою карьеру в компании.

Как отмечается в сообщении пресс-службы "Vodafone Украина" в пятницу, предыдущая программа стажировки позволила 27 финалистам получить предложение работать в компании.



Программа Vodafone Career Way 2021 предусматривает профессиональное обучение и оплачиваемую стажировку по пяти направлениям:

- маркетинг (взаимодействие с роуминг-партнерами, управление качеством и клиентским опытом; SMM);

- телекоммуникации (планирование и развитие сети радиодоступа);

- финансы и аудит (системы внутреннего контроля; аудит; стратегическое планирование);

- продажи (планирование и аналитика продаж по направлениям B2B и В2С);

- ИТ (развитие биллинговых платформ, управление бюджетом IT проектов и программ);

- инновации (Internet of Things, big data, развитие digital продуктов).



"Цель программы – подготовить молодых украинцев к эффективной работе и успешной жизни в условиях цифровой экономики. В этом году – акцент на будущих аналитиков данных. Поэтому среди требований к будущим стажерам не только базовый перечень навыков. Преимуществом будут знание основ SQL, Python/R и Tableau/Power BI и аналитические способности", - отмечается в сообщении.



Набор на программу уже стартовал. Чтобы попасть в программу, необходимо подать заявку на участие на сайте оператора. По результатам поданных заявок, пройденных тестов и интервью специалисты "Vodafone Украина" отберут 30 стажеров, которые в течение шести месяцев будут работать над реальными задачами в компании.



Стажировка будет проходить в Киевских офисах "Vodafone Украина". Все стажеры получат все преимущества трудоустройства в компании: официальную заработную плату, корпоративную мобильную связь и безлимитный интернет, гибкий график работы и удаленные рабочие дни.



Участники карьерной также программы получат помощь профессиональных кураторов и опытных выпускников программы прошлых лет.

"Для членов команды Vodafone открыты возможности для профессионального развития и личностного роста, Mindfulness программа и множество сообществ на любой вкус – беговая команда, волонтерство, интеллектуальные игры, рисование и еще много полезного и интересного", - подчеркивает мобильный оператор.