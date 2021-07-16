Нацсовет по телерадиовещанию проверит "Интер" за демонстрацию "Кавказской пленницы" и других фильмов с участием угрожающих нацбезопасности Украины лиц

Национальный совет по вопросам по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Интер" внеплановую невыездную проверку.

Как отмечается в сообщении на сайте Нацсовета в четверг, санкция "внеплановая проверка" применена к телеканалу за демонстрацию фильмов с участием артистов, которых внесены в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности.

За период с 28 июня по 11 июля регулятор зафиксировал трансляцию 11 таких произведений.

Речь идет о таких фильмах, как "Карнавал", "Пираты ХХ века", "Огарева, 6", "Семь невест ефрейтора Збруева", "Любовь и голуби", "Москва слезам не верит", "Собачье сердце", "Маленькая Вера", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Гараж" и "Служебный роман".

Соответственно, по решению Нацсовета, проверка "Интера" будет проведена в период с 30 июля по 13 августа. Для ее проведения вещатель должен предоставить регулятору определенные решением документы и материалы.