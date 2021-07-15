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17:28 15.07.2021

Госпродпотребслужба после проверки отменяет наложенные на "Новую Пошту" штрафы

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Госпродпотребслужба после проверки отменяет наложенные на "Новую Пошту" штрафы

Комиссия Госпродпотребслужбы для проведения проверки действий сотрудников службы в Харьковской области, которые применили к на "Новой Поште" многомиллионные штрафы, установила: в ходе контроля были допущены процессуальные нарушения, а при применении санкций не был учтен принцип пропорциональности нарушения и наказания, сообщила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

"По итогам проверки штрафы рекомендуется (формулировка, согласно норме закона) отменить. Уверена, что так и произойдет", - написала она на своей странице в Facebook в четверг.

Глава службы отметила, что сделаны серьезные выводы, которые войдут в основу новых законодательных норм.

"Действия инспектора в районном центре породили "эффект бабочки" - привели к масштабной негативной ситуации на уровне всего государства. Это ненормально, эффективная система не работает. Поэтому будем менять систему. Как именно - расскажу позже", - написала Магалецкая.

При этом она добавила, что предлагает "Новой Поште" установить в своем приложении "кнопку", которая предоставила бы возможность потребителю сразу, на месте, пожаловаться на нарушение его прав в отделении.

"Таким образом, мы сможем совместными усилиями государства и бизнеса улучшить уровень защиты прав граждан и все конфликты решать оперативно. Убеждена, что в этом будут заинтересованы и большая и прогрессивная компания "Нова Пошта", и потребители", - отметила глава службы.

Как сообщалось, "Нова Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн – по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

В то же время в Минэкономики, комментируя ситуацию, подчеркнули, что закон о защите прав потребителей предусматривает за создание преград представителям Госпродпотребслужбы в проведении проверки штраф в размере от 1% до 10% стоимости продукции за предыдущий календарный месяц, но не менее 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. "Таким образом, суммы наложенных на ООО "Нова пошта" штрафов являются максимальными", – указало министерство.

Теги: #нова_пошта #отмена #госпродпотребслужба #штрафы
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