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15:45 15.07.2021

Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

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Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине

Казахстанская компания Kinopark-Kinoplexx Theatres открывает свой первый кинотеатр в Украине, старт работы в столичном ТРЦ SkyMall запланирован на вторую половину августа 2021 года, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" CEO Kinopark UA Галина Мокляк.

"Первый международный проект компании Kinopark представляет собой 11-зальный кинотеатр с современными технологиями в области кинопоказа. Звук обеспечит украинская компания MAG Audio, цифровые проекторы от лидера в области проекции Christie (США)", - сообщила Мокляк.

Новый кинотеатр Kinopark расположится на площадке, занимаемой ранее локальным оператором Multiplex. По словам Мокляк, инвестиции в расширение и переоснащение кинопространства составят $2,5 млн.

Kinopark-Kinoplexx Theatres является крупнейшей кинотеатральной компанией на территории Центральной Азии, в ее управлении находится 24 кинотеатра в 11 городах Казахстана. Компания является пионером в области технологий (IMAX, Dolby Atmos, премиум-залы), развивает собственную систему онлайн-покупки билетов и барной продукции на базе сайта kinopark.kz. Помимо кинопоказа с 2021 года компания приступила к производству собственного кино, создав специальное подразделение Tiger Films.

В ближайшие годы компания увеличит свое присутствие на международной арене, помимо Украины, открыв кинотеатры в таких странах как Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

 

Теги: #недвижимость #киев #кинотеатр #skymall #казахстан
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