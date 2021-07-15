"Нова Пошта" предлагает измененить законодательство в сфере защиты прав потребителей для защиты предпринимателей

Группа компаний "Нова Пошта" создала петицию, призывающую Верховную Раду рассмотреть и внести изменения в закон "О защите прав потребителей" относительно защиты прав потребителей для защиты предпринимателей.

Как отмечается в сообщении компании в четверг, "Нова Пошта" обращается к народным депутатам с конкретными предложениями по изменению закона "О защите прав потребителей", внесение которых, по мнению компании, поможет свести к нулю манипуляции со стороны контролирующих органов по отношению к украинскому бизнесу.

В "Нова Пошта" напомнили, что недавно компания стала объектом проверок Госпродпотребслужбы, результатами чего стало наложение двух штрафов, несопоставимых с возможным нарушением общей суммой 326 млн грн.

"Компания сейчас оспаривает незаконные штрафы в судебном порядке и надеется на справедливое решение. При этом резонанс вокруг кейса объединил представителей бизнеса и общественности, которые понимают, что эта проблема - не только дело "Нова Пошта", а касается каждого предпринимателя, работающего в Украине", - подчеркивают в компании.

"Нова Пошта" в свою очередь, консолидировала требования бизнеса по изменению законодательства в сфере защиты прав потребителей и просит Верховную Раду рассмотреть и внести ряд изменений в закон "О защите прав потребителей".

По мнению "Нова Пошта" в законе должно появиться четкое определение понятия "создание препятствий в проведении проверки", конкретное действие, за которое может быть наказана компания. Это сделает невозможным злоупотребление должностными лицами контролирующих органов своими полномочиями.

Кроме этого, размеры штрафов за нарушение законодательства в сфере прав потребителей должны рассчитываться от уровня необлагаемых минимумов доходов, а не от процента от реализации. По мнению "Нова Пошта", это общеприменимая практика в других законодательных сферах и ее применение в законе о правах потребителей сделает невозможным немотивированное наложение штрафов, непропорционально высоких по отношению к допущенным нарушениям.

Компания также предлагает привести нормы закона "О защите прав потребителей" в соответствие с нормами базового законодательства в сфере государственного надзора - что поможет не допускать принудительное исполнение незаконных решений контролирующих органов о наложении санкций на бизнес.

Соответствующая петиция от лица представителя компании размещена на портале Верховной Рады.

Компания призывает украинский бизнес и неравнодушную общественность присоединиться к петиции, чтобы в будущем исключить произвол контролирующих органов в сфере защиты прав потребителей.

Как сообщалось, "Нова Пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн.

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложило два штрафа на общую сумму 326 млн грн – по 10% объема реализованной продукции компании за февраль и март 2021 года - по заявлениям граждан о повреждении посылки и о том, что в отделении клиента обсчитали.

В то же время в Минэкономики, комментируя ситуацию, подчеркнули, что закон о защите прав потребителей предусматривает за создание преград представителям Госпродпотребслужбы в проведении проверки штраф в размере от 1% до 10% стоимости продукции за предыдущий календарный месяц, но не менее 10 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. "Таким образом, суммы наложенных на ООО "Нова пошта" штрафов являются максимальными", – указало министерство.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая заявила, что возглавляемое ею ведомство отменит наложенные на группу компаний "Нова пошта" многомиллионные штрафы.