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17:41 13.07.2021

Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

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Неизвестные хакеры вновь совершили кибератаку на сайты президента и СБУ – Госспецсвязи

Неизвестные хакеры совершили DDoS-атаки на официальные сайты президента и Службы безопасности Украины, которые были нейтрализованы силами киберзащиты Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Применение сервисов киберзащиты Системы защищенного доступа государственных органов власти к сети интернет обеспечило полную доступность информационных ресурсов и их непрерывную работу", - заявил замглавы Госспецсвязи Виктор Жора.

Как сообщалось, 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих поддержку интернет-представительств и сайтов президента Украины, Службы безопасности Украины и других органов государственной власти страны.

Теги: #президент #сбу #госспецсвязи #хакеры
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