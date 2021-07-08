Новинский заявляет о выходе Smart Holding из переговорного процесса о покупке телеканала "Наш"

Группа компаний народного депутата Вадима Новинского Smart Holding выходит из переговорного процесса касательно покупки телеканала "Наш"

Как сообщает пресс-центр Новинского, депутат официально заявляет о том, что переговоры, которые велись представителями группы компаний Smart Holding относительно покупки телеканала "Наш", остановлены, и Smart Holding выходит из переговорного процесса.

"Да, мы вели переговоры и открыто заявляли об этом, не делая из самого процесса тайну. Однако мы не достигли взаимопонимания с Евгением Мураевым. Как я и обещал, мы публично сообщаем о прекращении переговоров", - приводит слова Новинского его пресс-служба на странице в Facebook.

Нардеп также подчеркнул, что не намерен вести переговоры о покупке какого-либо другого средства массовой информации