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10:19 08.07.2021

"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

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"Нова пошта" судится с Госпотребслужбой в Харьковской области за необоснованно большой штраф

Группа компаний "Нова пошта" подала в суд на Государственную потребительскую службу в Харьковской области за наложение необоснованно большого штрафа после проведения проверки по жалобе клиента из-за повреждения посылки на 500 грн, сообщила компания в четверг.

"Нова пошта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

Кроме того, компания уже направила официальную жалобу в Госпотребслужбу на неправомерные действия сотрудников харьковского подразделения, а также обратилась к омбудсмену и международных правозащитных организаций.

Наложению неправомерного, по мнению компании штрафа, предшествовала проверка Госпотребслужбы, проведенная в марте в одном из харьковских отделений компании. Поводом к ней послужила жалоба клиента о повреждении посылки стоимостью 500 грн.

"Проверка прошла с нарушением действующего законодательства. В частности, согласно закону проверяющий должен предоставить руководителю юридического лица, его обособленного подразделения или уполномоченному им лицу документы о проверке. Вместо этого они были вручены руководителю отделения, который не является уполномоченным лицом. Кроме того, была нарушена и процедура проверки. В частности, представитель любого контролирующего органа при осуществлении проверки должен расписаться в специальном журнале - это требование законодательства. Этого тоже сделано не было", - поясняет компания.

В "Новой поште" также заявили, что руководитель отделения предложил проверяющим обратиться к руководству компании, что было расценено как создание компанией препятствий должностным лицам для проверки.

"Отметим, что за последние полгода Госпотребслужба провела около 80 проверок в отделениях "Новой пошты" в различных регионах Украины и ни в одном случае таких претензий к компании не предъявлялось", - сообщили в пресс-службе компании.

При этом уточняется, что акт о штрафе тоже был составлен с нарушениями - в нем не указано в чем именно компания препятствовала проверяющему органу и не указана дата правонарушения.

"Кроме того, мы считаем неправомерным, что штраф был рассчитан от оборота всей компании, а не отделения, в котором осуществлялась проверка. К тому же контролирующий орган сразу выбрал максимальный из возможных штрафов, хотя по практике даже суд не выбирает высшую меру наказания, особенно, если нарушение было совершено в первый раз", - подчеркивают в компании.

Теги: #госпотребслужба #нова_пошта #суд
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