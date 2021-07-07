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18:34 07.07.2021

Трамп решил подать иск против Facebook и Twitter

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Трамп решил подать иск против Facebook и Twitter

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что решил принять участие в подаче коллективного иска в суд против компаний Twitter и Facebook, в которых его страницы в данный момент заблокированы, сообщают американские СМИ.

По их данным, он назвал действия соцсетей Twitter и Facebook неконституционными, нарушающими принцип свободы словам и вообще - принципы американской жизни.

Twitter ранее бессрочно заблокировал страницу Трампа на своей платформе. В Facebook и Instagram Трампа заблокировали на два года.

В июне 2021 года Трамп заявил, что решение компании Facebook на два года приостановить работу его аккаунтов в этой соцсети и в принадлежащей ей соцсети Instagram, является неуважением к более чем 70 млн американцам, которые голосовали за него на выборах 2020 года, и покушением на свободу слова.

Ранее вице-президент Facebook по международным делам и связям с общественностью Ник Клегг отметил, что такое решение компания приняла после того, как совет по надзору за контентом в Facebook подверг критике "бессрочную" блокировку аккаунтов Трампа после беспорядков в Капитолии 6 января этого года. В совете заявили, что "для Facebook неуместно вводить неопределенное наказание в виде приостановления аккаунтов на неопределенный срок". В итоге срок блокировки составил два года, начиная с 7 января 2021 года.

В Facebook пояснили, что два года отстранения от использования социальных сетей является достаточно продолжительным сроком для "обеспечения безопасного периода времени после актов подстрекательства" и "для сдерживания господина Трампа и других от совершения таких серьезных нарушений в будущем". После снятия ограничений Трамп в случае повторного нарушения правил столкнется с определенными санкциями "вплоть до необратимого удаления его страниц и аккаунтов".

Основные американские соцсети, в частности, Facebook и Twitter, "заморозили" аккаунты Трампа, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Трамп уже несколько лет заявляет, что американские соцсети имеют возможность как угодно манипулировать информацией, так как, в отличие, например, от СМИ, фактически их деятельность ничем не регулируется.

Теги: #twitter #facebook #трамп #иск
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