lifecell в июне запустил 4G-сеть в 570 населенных пунктах Украины

Мобильный оператор компания lifecell в июне запустил мобильную связь стандарта 4G в 570 населенных пунктах во всех областях Украины.

Согласно сообщению оператора в среду, в целом по состоянию на конец июня к 4G от lifecell подключено 11,5 тыс. населенных пунктов, где в общей сложности проживает около 28 млн чел.

В июне сеть lifecell была расширена в 570 населенных пунктах, где проживает 192 тыс. украинцев. Из них в 567 н.п. с количеством жителей до 5 тыс. чел., и в 3 н.п. - до 25 тыс. человек.

Крупнейшими населенными пунктами, которые были подключены к 4G в июне, стали: Магдалиновка (Днепропетровская обл.), Добровеличковка (Кировоградская обл.), Затишье (Одесская обл.), Боромля (Сумская обл.), Пархомовка (Харьковская обл.), Потиевка (Житомирская обл.), Шляховая (Винницкая обл.), Великий Жванчик (Винницкая обл.), Явкино (Николаевская обл.) и Бурты (Киевская обл.).

"В июне среднее использование дата-трафика на одного 4G-абонента увеличилось на 21% и составило 10,5 ГБ. А потребление 4G-трафика выросло на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на годовой основе", - отмечает оператор.

Объем голосовых звонков в сети lifecell незначительно вырос ― на 4% по сравнению с июнем 2020 года.