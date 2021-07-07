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10:53 07.07.2021

"Укрпошта" будет бесплатно пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсии

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"Укрпошта" будет бесплатно пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсии

"Укрпошта" с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины заявления о выплате пенсии через почтальонов, отмечается в сообщении почтового оператора в среду.

Воспользоваться услугой, прежде всего, смогут пенсионеры, которые готовы перевести доставку пенсий в "Укрпошту".

Пакет документов будет передаваться по акционному тарифу "0 грн" заказными отправлениями в адрес ПФУ и управлений социальной защиты населения.

Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, имеющих пенсионное удостоверение.

"Весной мы часто сталкивались с ситуациями, когда социальные работники и работники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. Конечно, это вызвало возмущение пенсионеров, потому что в селах им просто негде было снять деньги с карты. И хотя здесь нет никакой вины "Укрпошты", мы готовы предложить свой ресурс, чтобы исправить ситуацию, и чтобы пенсионеры могли получать пенсии удобным для них способом", - цитируется в сообщении заместитель генерального директора "Укрпошты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

Все расходы на пересылку заказного письма в ПФУ с заявлением (помимо стоимости конверта) "Укрпошта" берет на себя.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины отменил обязательный перевод выплаты пенсии и социальной помощи на карточные счета с сентября, как это ранее было закреплено его постановлением №277 от 29 марта 2021 года.

Текущий порядок доставки пенсий, субсидий и социальных пособий через "Укрпошту" будет сохранен как минимум до 1 января 2023 года.

Теги: #укрпошта #пенсии
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