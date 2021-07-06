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15:50 06.07.2021

Принятие "ресурсного" законопроекта в текущей редакции может затормозить темпы развития мобильных сетей - "Киевстар"

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Принятие "ресурсного" законопроекта в текущей редакции может затормозить темпы развития мобильных сетей - "Киевстар"

Принятие законопроекта №5600, предусматривающего индексацию рентной платы за радиочастотный ресурс (РЧР), может затормозить темпы развития мобильных сетей в Украине, считает оператор мобильной связи компания "Киевстар".

Как отметил в своей колонке на сайте агентства "Интерфакс-Украина" директор по регуляторному обеспечению мобильного оператора компании "Киевстар" Александр Когут, в 2019 году между правительством и ведущими операторами мобильной связи был подписан меморандум: операторы обязались обеспечить максимальное покрытие страны мобильной связью 3G и 4G, а государство, со своей стороны, - не допускать рост фискальной и регуляторной нагрузки на сектор мобильной связи. Кроме того, правительство пообещало принять закон о четырехлетнем моратории на повышение рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.

"На третьем году действия меморандума этот законопроект так и не появился. А вместо него правительство, нарушая собственные обязательства, направило на рассмотрение депутатов законопроект №5600 о повышении рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом на 5% уже с 1 июля текущего года. Таким образом правительство планирует привлечь в бюджет дополнительные 102,5 млн грн в год от операторов", - подчеркнул Когут.

Несмотря на предупреждения отраслевого регулятора, Министерства цифровой трансформации Украины и профильного комитета парламента о негативных последствиях для цифровизации страны, большинство депутатов поддержало указанный законопроект в первом чтении.

"Такие непредсказуемые регуляции – это дополнительный финансовый груз для операторов, который может затормозить темпы развития сетей. При этом в настоящее время правительство ведет диалог, чтобы операторы со своей стороны ускорили выполнение условий меморандума", - отмечает Когут.

Речь идет о том, чтобы операторы смогли обеспечить 4G-покрытие четырех основных международных автодорог до конца 2021 года вместо согласованного с представителями индустрии срока - конец 2022 года.

По мнению директора по регуляторному обеспечению мобильного оператора компании "Киевстара", вместо повышения рентной платы за РЧР можно отменить спектральные коэффициенты к частотам - их администрирование слишком громоздкое, а государство и бюджет теряют доходы.

"Операторы мобильной связи нуждаются в расширении ёмкости существующих сетей, улучшении скорости передачи данных, внедрении новых поколений связи. Аукционы по их продаже могут принести государству до 4 млрд грн. Первая ласточка - тендер на диапазон 2100 МГц, который может принести до 1 млрд. дохода и который может не произойти в случае не отмены коэффициентов", - заявил Когут.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный" законопроект) об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.

Ранее Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) раскритиковали данный законопроект и призвали народных депутатов отказаться от его поддержки.

Министерство цифровой трансформации не поддерживает индексацию рентной платы за РЧР.

О несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G-связи заявили также операторы "Vodafone Украина" и lifecell.

Теги: #связь #киевстар #рчр
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