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12:56 06.07.2021

Госкино в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации в Украине

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Госкино в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации в Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) в первом полугодии 2021 года запретило 7 украинских и российских фильмов и сериалов для демонстрации и распространения на территории Украины.

В частности, согласно информации на сайте Госкино, отменена государственная регистрация и признано недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и телесериалов: "Ищите маму" (Россия, 2012 год), "Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013 года), "Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005 год), "Не родись красивой" (Россия. 2005-2006 года), "Одноклассницы (Право на счастье)" (Россия, 2007 год), "Офицерские жены" (Украина, 2015 год) и "Счастливого пути!" (Россия, 2008 год).

Отмечается, что данные фильмы и сериалы запрещены для демонстрирования, из-за участия в них лиц, которые внесены в Перечень создающих угрозу национальной безопасности Украины. А именно - актрисы Юлии Глебовой, певца Дениса Клявера, актеров Константина Кабанова и Романа Курцина.

Теги: #рф #запрет #кино
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