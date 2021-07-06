Дефицит кадров на рынке кибербезопасности в Украине обостряется - мнение

В Украине наблюдается увеличение дефицита кадров в сфере кибербезопасности на фоне роста возможностей кибермошенников, считает IT-бизнесмен и инвестор в сфере информационной и кибербезопасности, председатель наблюдательного совета "Октава Капитал" Александр Кардаков.

"Если с технологиями в украинских реалиях бизнес уже понемногу разбирается, то с процессами, а тем более людьми – квалифицированными кибераналитиками - большая проблема", - отметил он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

По словам эксперта, оборудование за миллионы долларов само по себе не защитит цифровые данные от атаки, поскольку технические средства и процессы не обеспечивают сквозной мониторинг событий: их либо недостаточно, либо они неправильно эксплуатируются, либо нет квалифицированных специалистов, которые в наборе, на первый взгляд, не связанных событий смогут отследить атаку.

"В целом дефицит кадров на рынке КБ обостряется все сильнее и, на мой взгляд, становится вопросом национальной безопасности. Ведь с учетом текущего уровня развития технологий, без человеческого интеллекта, реализовать полноценную киберзащиту невозможно", - подчеркнул Кардаков.

Он также отметил, что в топ новых киберугроз в 2021 году входят Advanced Persistent Threats – так называемые таргетированные атаки, количество которых увеличилось на 60% с момента начала пандемии, а также атаки с вымогательством, о которых на примерах Colonial Pipeline, Acer, Cd Projekt, Kia Motors и многих других узнал весь мир.

По словам эксперта, обе истории объединяет одно: с ними невозможно бороться кустарными методами, и это также возвращает к вопросу использования услуг профессионалов и наличию институтов/программ для их обучения.

По словам Кардакова, количество киберинцидентов увеличивается, а возможности индустрии киберпреступлений постоянно растут.

"Мы наблюдаем это в рамках деятельности Octava Defence. Наш Security Operational Center, который на момент обслуживает более 10 клиентов, фиксирует 50+ инцидентов ежемесячно", - отметил Кардаков.

Он также подчеркнул, что сегодня специалистам по кибербезопасности нет смысла фокусироваться на каких-либо конкретных видах угроз и пытаться реализовать защиту именно от них. Такой туннельный подход приведет к тому, что кибермошенники всегда будут на шаг впереди тех, кто защищается от их действий.

Группа компаний Octava Capital в июне 2018 года открыла коммерческий Security Operation Center (центр управления кибербезопасностью), созданный украинской компанией "Октава Киберзащита".

КУА "Октава Капитал", входящая в ГК "Октава", создана в 2008 году после того как А.Кардаков оставил руководящие должности в принадлежащих ему трех основных компаниях: операторе фиксированной и спутниковой связи "Датагруп", IT-дистрибьюторе "ИКС-Мегатрейд" и системном интеграторе "Инком". В "Октава Капитал" он занял должность президента. Ключевые интересы сосредоточены в сфере IT: дистрибуция, криптография, системная интеграция, услуги. Кроме того, в корпоративном портфеле представлены также компании, работающие в сфере консалтинга, управления недвижимостью, бизнес-туризма и прочее.