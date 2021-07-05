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19:03 05.07.2021

Facebook и другие технологические гиганты США могут уйти из Гонконга в случае изменений законов о защите данных - СМИ

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Facebook и другие технологические гиганты США могут уйти из Гонконга в случае изменений законов о защите данных - СМИ

Американские технологические компании Facebook Inc. (SPB: FB), Twitter (SPB: TWTR) Inc. и входящая в Alphabet Inc. (SPB: GOOG) Google предупредили правительство Гонконга, что могут перестать предлагать услуги в регионе, если власти продолжат реализацию плана по изменению законов о защите данных, в результате чего компании могут понести ответственность за неправомерное распространение персональной информации в сети.

Отраслевая группа Asia Internet Coalition, в которую входят технологические компании, направила властям Гонконга письмо, в котором отражены опасения руководства по поводу запланированных изменений, пишет газета The Wall Street Journal. Опасения связаны с тем, что в отношении сотрудников компаний могут быть возбуждены уголовные расследования в связи с тем, что пользователи соцсетей публикуют в интернете.

Власти Гонконга в мае предложили внести изменения в законодательство о защите данных, сообщив, что это необходимо для предотвращения практики доксинга (doxing), публикации персональной информации человека без его разрешения. Подобная практика была распространена в Гонконге в период протестов в 2019 году. Инициатива предусматривает штраф в размере до 1 млн гонконгских долларов (около $128,8 тыс.) и тюремное заключение сроком до 5 лет.

"Единственный способ избежать подобных санкций для технологических компаний - воздержаться от инвестиций и предложения услуг в Гонконге", - говорится в письме.

Теги: #сша #компании #китай
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