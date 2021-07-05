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15:39 05.07.2021

Госкомтелерадио против ввоза еще 20 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

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Госкомтелерадио против ввоза еще 20 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины

Государственный комитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) не рекомендовал к ввозу в нашу страну еще двадцать российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины и разжигание вражды.

В частности, перечень книжных изданий, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека дополнен двадцатью книгами.

Так, среди прочего не рекомендованы к ввозу в Украину книги: "Почему русским нельзя мечтать?" (Платон Беседин), "Крым и крымчане, или Тысячелетняя история роздора" (Александр Бушков), "Колорады" (Владимир Еранонсян), "Тень сбитого лайнера" (Альберт Байкалов), "Обыкновенный фашизм: военные преступления украинских силовиков" (Максим Григорьев), "На переднем крае. Битва за Новороссию в мемуарах ее защитников" (Елена Семенова), "Белорусский национализм против русского мира" (Кирил Аверьянов-Минский, Владислав Мальцев) и "Русь нерусская. Как зарождалась "рідна" мова" (Александр Каревин).

Таким образом, на сегодня в данном перечне находится 260 наименований книг.

В Госкомтелерадио отмечают, что основное назначение списка - предостеречь субъектов хозяйствования от заведомо бесполезных попыток получить разрешение на ввоз этих изданий в Украине, а также сориентировать правоохранительные органы, юридических и физических лиц на то, что факты распространения этой и подобной продукции могут содержать признаки преступлений, предусмотренных статьями 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) и 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, Госкомтелерадио в 2020 году запретил ввоз в страну из России шести книг из-за пропаганды государства-агрессора и коммунистического тоталитарного режима и его символики, а также не рекомендовало к ввозу 18 российских книг, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины.

Теги: #российский #книги #госкомтелерадио
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