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12:18 05.07.2021

"Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX запустили оплату туристической страховки с мобильного счета

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"Vodafone Украина" совместно со страховой компанией ARX запустили оплату туристической страховки с мобильного счета

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина", совместно со страховой компанией ARX (АО "СК "Аркс") запустили возможность для оплаты туристического страхования Smart Travel со смартфона.

Как отмечается в сообщении оператора, теперь страховку можно оформить онлайн за пять минут, оплатив с мобильного счета и сэкономив до 20% на отсутствии бумажного оформления и логистики.

"Smart Travel – это полис туристического страхования, обеспечивающий медицинскую помощь за рубежом, организацию и оплату медицинского обслуживания. Цель поездки, покрываемой полисом, включает экскурсионный туризм, активный отдых и любительский спорт, обучение, пляжный отдых, а также интеллектуальный труд", - отмечается в сообщении "Vodafone Украина" в понедельник.

Полис позволяет удаленно оформить страховку для зарубежной поездки, без необходимости обращаться в офис страховой компании.

 

"Страхование покрывает оказание неотложной медицинской помощи при заболеваниях, связанных с особо опасными инфекциями, в том числе и COVID-19. Сюда включены диагностика заболевания с помощью тестов при наличии симптомов болезни органов дыхания и лечение в пределах страховой лимита", - отмечается в сообщении.
 

При пользовании страховкой оплата будет сниматься только за дни фактического пребывания за пределами Украины. Страховку можно оформить как в Украине, так и в течение первых пяти часов пребывания за границей –  на странице сервиса Vodafone SmartTravel на сайте "Vodafone Украина". Страховой период - от одного дня.

Клиенты предоплаченных тарифов "Vodafone Украина" могут в любое время бесплатно подписаться на услугу на сайте мобильного оператора и активировать ее в несколько кликов – просто накануне путешествия за границу.

Активация услуги происходит в течение 1 минуты без необходимости указывать личные данные.

Клиенты "Vodafone Украина" предоплаченной формы связи могут оплатить страхование с мобильного счета – за все дни пребывания или за определенные дни, на выбор. Также доступна оплата картой за все дни пребывания – как для абонентов предоплаты, так и для контрактных клиентов.

Страховая сумма составляет EUR30 тыс. Стоимость страхового платежа – от 25 гривен в день, в зависимости от страны пребывания.

"Vodafone Украина" запустил программу Smart Travel в августе 2018 года. За два года страховкой воспользовались несколько тысяч путешественников.

Теги: #туризм #vodafone_украина #страховка
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