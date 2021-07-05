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09:43 05.07.2021

Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

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Испания начала антимонопольное расследование в отношении Amazon и Apple

Национальная комиссия по рынкам и конкуренции Испании (CNMC) расследует возможные антиконкурентные действия со стороны американских технологических гигантов Amazon.com Inc. и Apple Inc. в области онлайн-продаж электронных товаров и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам.

В заявлении CNMC, выдержки из которого приводит издание The Wall Street Journal, говорится, что ведомство возбудило дисциплинарное производство в отношении компаний в связи с предполагаемым антиконкурентным поведением, которое включает в себя торговые ограничения на веб-сайте Amazon в Испании для розничных продаж товаров Apple третьими лицами и некоторую рекламу конкурирующей продукции Apple.

"Расследуемое поведение может ограничивать конкуренцию в области продажи электронной продукции через интернет и предоставления маркетинговых услуг сторонним ритейлерам посредством онлайн-платформ в Испании", - говорится в заявлении CNMC.

Расследование планируется завершить в течение 18 месяцев.

Amazon сообщила WSJ, что намерена в полной мере сотрудничать с ведомством в рамках этого расследования. Представители Apple в Испании не ответили на запрос о комментарии.

Теги: #испания #расследование #amazon #apple
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