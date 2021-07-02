Телеком

10:43 02.07.2021

"Vodafone Украина" заявляет о несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G связи

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"Vodafone Украина" заявляет о несоответствии "ресурсного" законопроекта меморандуму о развитии 4G связи

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" заявляет о том, что "ресурсный" законопроект №5600 нарушает обязательства, принятые на себя государством в момент подписания меморандума о развитии 4G связи с украинскими мобильными операторами.

"Законопроектом сейчас предполагается повышение частотной ренты на 5%, что приведет к дополнительным фискальным расходам для операторов, оценочно, более 100 млн грн/год для рынка. Мы надеемся, что из законопроекта будут исключены нормы, которые повышают радиочастотную ренту. Ведь наложить мораторий на повышение ставок данной ренты - требование меморандума о развитии покрытия LTE 900, подписанного представителями государства - президентом и премьер-министром - и мобильными операторами в 2019 году", - прокомментировала законпрокт агентству "Интерфакс-Украина" GR директор "Vodafone Украина" Ольга Дейнега.

Она подчеркнула, что операторы добросовестно выполняют взятые на себя требования, инвестируют сотни миллионов гривень в построение широкого покрытия LTE900.

"Мы рекордными темпами разворачиваем национальное покрытие 4G, в основном, в небольших населенных пунктах, и очень рассчитываем на то, что государство, со своей стороны, так же будет выполнять обязательства, предусмотренные в меморандуме, что будет свидетельствовать о последовательности и предсказуемости инвестиций для международных инвесторов и национального бизнеса", - подчеркнула Дейнега.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект с поправками в Налоговый кодекс и другие законы №5600 ("ресурсный законопроект") об индексации отдельных налоговых ставок и повышении рентных платежей.

Законопроект в первом чтении поддержали 264 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект, в частности, предлагает установить ограничения для крупных налогоплательщиков на перенос убытков прошлых периодов, ограничить права крупных налогоплательщиков на использование накопленных убытков прошлых лет, запретить выезд за пределы страны руководителям предприятий с налоговым долгом, сократить предельные сроки регистрации плательщиками НДС налоговых накладных и срок на включение налоговой накладной в состав налогового кредита.

Ранее Союз украинских предпринимателей (СУП), Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и Американская торговая палата в Украине (AmCham) раскритиковали данный законопроект и призывали народных депутатов отказаться от его поддержки.

Теги: #4g #дейнега #vodafone_украина
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