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14:51 01.07.2021

"Vodafone Украина" запустил второй курс по подготовке Big Data аналитиков

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"Vodafone Украина" запустил второй курс по подготовке Big Data аналитиков

Мобильный оператор "Vodafone Украина" провел набор и запустил второй учебный курс школы Big Data Lab по подготовке аналитиков больших данных.

Как отмечается в сообщении компании в четверг, 75% студентов предыдущего набора, защитивших финальный проект, уже работают в сфере data science.

"Курс рассчитан на аналитиков данных, бизнес-аналитиков, IT-специалистов и энтузиастов с математической подготовкой, которые хотят начать карьеру в data science или расширить свою квалификацию. По результатам пилотного курса 2020-2021 годов 40% студентов успешно прошли обучение", - отмечают в "Vodafone Украина".

Программа курса Vodafone Big Data Lab состоит из тщательно отобранных и взаимосвязанных дисциплин: фундаментальной математики, модулей big data инжиниринга и доменной экспертизы.

Теория подкрепляется практикой на реальных дата-сетах "Vodafone Украина".

"Это позволяет в сжатые сроки охватить весь спектр знаний, необходимых для формирования кругозора в data science, и на практике научиться работать с большими данными", - подчеркивает оператор.

Во втором курсе была расширена практическая часть модулей по инфраструктуре больших данных и машинного обучения, а также открыт подготовительный курс, который помог студентам актуализировать уровень знаний в математике и программировании и адаптироваться к насыщенности основного курса.

Обучение проходит дистанционно в режиме онлайн и содержит 350 лекционных и 350 самостоятельно практических часов. Во время лекций студенты могут общаться и задавать вопросы преподавателю, как это происходит во время очного обучения.

Предусмотрена возможность просматривать лекции в записи и консультироваться с преподавателями с помощью LMS системы и мессенджеров.

По окончании курса после успешной защиты финального проекта выпускники смогут начать карьеру в data science на позициях Junior Data Scientist, Junior Analyst, Junior Data Analyst, Junior User Acquisition Analyst и аналогичных им.

Согласно пресс-релизу компании, Big Data Lab от "Vodafone Украина" представляет собой комплексный интенсивный курс подготовки data science специалистов, предусматривающий изучение фундаментальных математических дисциплин по анализу данных, доменную экспертизу и практику с реальными обезличенными большими данными оператора.

Теги: #vodafone_украина #аналитики
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