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12:33 01.07.2021

Смелянский поставил задачу разработать и утвердить стратегию развития "Укрпошты" на 2022-2026 гг. с целью достижения дохода в более чем $1 млрд

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Смелянский поставил задачу разработать и утвердить стратегию развития "Укрпошты" на 2022-2026 гг. с целью достижения дохода в более чем $1 млрд

 Игорь Смелянский, которого набсовет вновь избрал гендиректором "Укрпошты" до июля 2023 года, поставил себе и команде семь ключевых целей/задач, которые необходимо выполнить за следующие два года.

Как написал он на своей странице в Facebook в четверг, первой задачей является разработка и утверждение стратегии развития "Укрпошты" на 2022-2026 годы с целью достижения дохода в более чем $1 млрд, "построив компанию, в которой работают на полную ставку и достойную зарплату довольные сотрудники, куда приходят довольные клиенты, получающие современные услуги в отремонтированных (все 100%) комфортных отделениях по всей стране".

Вторая цель - обеспечить доступность цифровых, почтовых и банковских услуг на 100% территории страны, запустив более 2 тыс. передвижных отделений и полную цифровизацию "Укрпошты".

Третья - запустить почтовый банк, который в течение пяти лет войдет в Топ-5 банков Украины по количеству клиентов и сэкономит государству более 10 млрд грн за четыре года.

Четвертая - построить первые за 40+ лет автоматизированные (роботизированные) сортировочные центры и депо для обработки почты

Пятая - либерализовать и осовременить почтовое законодательство, приведя его к стандартам ЕС, приняв новый почтовый закон.

Шестая - привлечь крутого международного инвестора в капитал "Укрпошты" на +25%.

Седьмая - подготовить команду, которая продолжит реформы после этих двух лет, “выведя компанию на еще более крутой уровень”.

"Я очень надеюсь, что у нас получится выполнить (а может и перевыполнить) поставленные задачи, и тогда реформы, в которые вложены усилия десятков тысяч людей, станут бесповоротными на десятки лет вперед! А я буду считать это главным результатом своей работы", - подытожил Смелянский.

Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрпошта" продлил контракт генерального директора Игоря Смелянского еще на два года - до 30 июня 2023 года.

Кабмин 16 июня на заседании принял постановление, согласно которому гендиректора "Укрпошты" теперь будет назначать набсовет компании без конкурсного отбора со стороны государства.

В пояснительной записке к документу, в частности, говорилось, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".

Игорь Смелянский по итогам конкурса был назначен главой правления Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпошта" 20 апреля 2016 года. До этого он был менеджером американского офиса KPMG. При реорганизации “Укрпошты” в ПАО он перешел на должность и.о. гендиректора.

Экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян в августе 2018 года назначил Смелянского гендиректором "Укрпошты".

Чистый доход от реализации продукции АО "Укрпошта" в 2020 году, по оперативным данным, увеличился на 19% по сравнению с 2019 годом - до 9,2 млрд грн.

Теги: #укрпошта #смелянский #задачи
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