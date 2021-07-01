Телеком

11:45 01.07.2021

GigaTrans запустил для бизнеса услугу SD-WAN as a service

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GigaTrans запустил для бизнеса услугу SD-WAN as a service

Телеком-оператор GigaTrans запустил услугу SD-WAN (программно-определяемая глобальная сеть) для бизнеса, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе компании в четверг.

"Сегодня почти 80% работы IT-отделов компании приходится на процессы эксплуатации сети. Основные данные о работе маршрутизаторов специалисты собирают вручную. При использовании услуги SD-WAN у компаний появится "центральный мозг", который будет выполнять эту функцию автоматически и поможет повысить эффективность использования собственных сетей, избежав простоев онлайн-сервисов", - прокомментировала запуск услуги коммерческий директор группы компаний GigaGroup Мария Алексеенко..

Услуга позволяет: автоматизировать управление корпоративной сетью, организовать качественную связь между филиалами и оптимизировать расходы на содержание существующих каналов связи.

SD-WAN as a service соединяет удаленные офисы и филиалы в единую защищенную сеть и позволяет осуществлять интеллектуальное управление из выбранного места.

"На мировом рынке спрос на сервис SD-WAN постоянно растет. Согласно данным исследовательской компании Dell'Oro Group, объем мирового рынка программного обеспечения SD-WAN в 2020 году увеличился на 32% и, по прогнозам экспертов, к 2025 году достигнет выручки в $4 млрд при среднегодовом росте 24%", - отмечают в GigaTrans.

Кроме того, GigaTrans предлагает дополнительные сервисы: Secure SD-WAN as a service (дополнительная услуга для повышенной защиты данных) и Cloud SD-WAN as a service (услуга для уменьшения стоимости владения сетью).

"Мы запустили SD-WAN as a service первыми, поскольку ощутили потребность на рынке и нашли комбинацию, которая позволит не только продавать сервис, но и предоставлять клиенту дополнительную ценность для бизнеса", - подчеркивает Алексеенко.

Телеком-оператор GigaTrans основан в 2006 году и является частью GigaGroup, в которую также входят коммерческий дата-центр GigaCenter, облачный оператор GigaCloud и агентство по кибербезопасности GigaSafe. Работает более чем с 1 тыс. клиентов и 150 партнерами по Украине. Предоставляет услуги по подключению к сети интернет и организации каналов передачи данных для среднего и малого бизнеса, государственных предприятий.

Теги: #gigatrans #услуга
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