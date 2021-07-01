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11:06 01.07.2021

"Киевстар" в июне запустил 4G на частотах 900 МГц в 411 населенных пунктах

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"Киевстар" в июне запустил 4G на частотах 900 МГц в 411 населенных пунктах

Мобильный оператор "Киевстар" в июне запустил скоростной интернет 4G на частотах 900 МГц в 411 населенных пунктах с 226 тыс. чел. населения, сообщила компания в четверг.

Мобильная связь четвертого поколения от "Киевстар" появилась, в том числе, в таких населенных пунктах, как Билашки, Городница, Доброводы и Поташ (Черкасская обл.); Бородаевские хутора и Радужное (Днепропетровская обл.); Новогнатовка и Новодонецкое (Донецкая обл.); Долинское, Новоукраинка и Яковлевка (Одесская обл.); Бранцевка, Жигайловка и Срибровщина (Сумская обл.); Косовская Поляна, Збины и Синяка (Закарпатская обл.).

Благодаря улучшению территории покрытия 4G еще 226 тыс. чел. могут пользоваться скоростным мобильным интернетом. Для этого "Киевстар" активировал технологию LTE900 на 171 базовой станции.

В январе-марте 2021 года "Киевстар" инвестировал в развитие новых технологий связи более 1 млрд грн, что позволило существенно увеличить территорию покрытия сети 4G.

Оператор установил более 15 тыс. базовых станций, на которых активирована технология LTE (4G). В результате более 88,5% населения Украины может пользоваться доступом к услугам 4G в сети оператора.

"Киевстар" продолжает строительство мобильных сетей нового поколения, чтобы до 2022 года доступ к 4G был у 90% населения.

Теги: #4g #киевстар
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