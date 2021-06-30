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18:24 30.06.2021

Украинские предприниматели с 1 июля получат упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС – "Укрпошта"

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Украинские предприниматели с 1 июля получат упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС – "Укрпошта"

Ключевые торговые платформы мира с 1 июля смогут выступать налоговым агентом продавцов, в том числе и продавцов из Украины, благодаря чему для последних существенно упростится процедура оформления отправлений в страны ЕС и при условии правильного оформления отправления, сократится время прохождения таможенного контроля.

Как сообщила пресс-служба "Укрпошты" в среду, ключевые маркетплейсы, такие как Etsy, eBay, Wish, Amazon и другие, в частности, будут самостоятельно начислять НДС на проданный товар, который отправляется в Европу, и непосредственно рассчитываться с налоговыми органами стран доставки.

"Для украинских предпринимателей это означает, что все посылки в направлении Европы с товарами стоимостью до EUR150, которые пройдут правильное оформление в личном кабинете "Укрпошты", будут максимально оперативно доставляться и автоматически проходить таможню. То есть растаможка посылки, оформленной по новым правилам, займет несколько секунд. Ранее таможенное оформление посылок могло занимать от одного дня до недели в зависимости от загруженности инспекторов таможни", - говорится в сообщении.

Теги: #укрпошта #ес #посылки
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