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13:46 30.06.2021

Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

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Минцифры с 1 июля открывает регистрацию в "Дии" на бета-тест ковидных сертификатов

Министерство цифровой трансформации Украины в приложении "Дия" открывает с 1 июля регистрацию на бета-тест ковидных сертификатов, подтверждающих статус о вакцинации, сообщил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Открываем регистрацию на бета-тест ковидных сертификатов в "Дии". Важная часть запуска, которая помогает протестировать работу документа. Если вы вакцинировались двумя дозами от СOVID-19 на территории Украины, регистрируйтесь по ссылке: https://team.diia.gov.ua", - написал он в своем "Telegram-канале".

Федоров отметил, что ковидный сертификат будет работать, как и любой другой документ в "Дии", - отображать данные из реестра.

"Мы - одна из первых стран, которая начала коммуникацию с командой ЕС по внедрению ковидных сертификатов. Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ", - добавил он.

Теги: #минцифры #тест #сертификаты #ковид
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