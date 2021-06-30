"Укрпошта" в июне выплатила в госбюджет 82,5 млн грн дивидендов за 2020 год

"Укрпошта" в июне перечислила в государственный бюджет 82,5 млн грн дивидендов по итогам 2020 года.

Как сообщила пресс-служба компании в среду, сумма отчислений составила 50% от чистой годовой прибыли, который, по данным международного аудита финансовой отчетности, составил 165 млн грн.

Кроме того, "Укрпошта" выплатила за прошлый год в бюджеты и целевые фонды 3 млрд грн налогов и сборов.

"Государственные компании могут и должны быть эффективными. Мы это осознаем, полностью поддерживаем и делаем все, чтобы "Укрпошта" могла выполнять свои обязательства перед акционерами и государством даже в кризисный год. Но критическим на этапе развития для любой компании, и "Укрпошты" в частности, являются инвестиции в развитие. Поэтому каждую гривню прибыли и, соответственно, выплаченных дивидендов мы меряем купленными авто или компьютерами в отделения… Ведь чем больше мы сделаем сегодня, тем быстрее достигнем уровня, когда "Укрпошта" не будет зависеть от государственных выплат за регулируемые услуги", - цитирует пресс-служба генерального директора компании Игоря Смелянского.

По данным "Укрпошты". 82 млн грн - это стоимость замены крыш или ремонта в 800 отделениях почтовой связи. В такую же стоимость обойдется покупка 34 грузовиков для перевозки почты или 127 автомобилей, которые станут передвижными отделениями. За указанную сумму также можно было бы приобрести и установить дополнительные 9,5 тыс. POS-терминалов, что позволило бы увеличить количество собственных терминалов компании до 17 тыс. ед.

Как сообщалось, за 2019 год "Укрпошта" выплатила 202,7 млн грн дивидендов и перечислила в бюджеты 2,5 млрд грн налогов и сборов. В 2008-2019 гг. сумма отчислений колебалась от 4,8 млн грн (в 2008-м и 2009 гг.) до 12 млн грн (в 2012 году). В 2014, 2016, 2017 и 2018 гг. дивиденды в госбюджет Украины не перечислялись.