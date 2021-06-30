Директором "Укрспецсвязи" стал глава департамента цифровой трансформации Госспецсвязи Ковтун

Директором казенного предприятия "Укрспецсвязь" стал руководитель департамента цифровой трансформации администрации Государственной службы специальной связи и информации (Госспецсвязь) Василий Ковтун.

Как сообщается на странице Госспецсвязи в Facebook, приказ о соответствующем назначении подписал глава службы Юрий Щиголь.

Отмечается, что до Госспецсвязи Ковтун работал на руководящих должностях в "Укртелекоме", "Фарлеп-Инвесте" и телекомпании "Черное море". Служил в органах Службы безопасности Украины.

Казенное предприятие "Укрспецсвязь" создано Кабмином в июле 2015 года. Обеспечивает функционирование узлов связи специального назначения в мирное время, в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного и военного положения в соответствии с законодательством.