Минцифры совместно с НКРСИ и УГЦР готовит запуск системы по мониторингу качества мобильной связи

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и Украинским государственным центром радиочастот (УГЦР) готовит запуск системы по мониторингу качества мобильной связи, сообщается на сайте ведомства в среду.

"Интернет - важная потребность человека, ведь это средство коммуникации, доступ к информации и равные возможности для каждого. Чтобы интернет по всей стране работал быстро и эффективно, нужно проводить проверки качества услуг и оборудования. Благодаря внедрению системы мониторинга можно будет определить проблемные участки и покрывать их качественной связью", - говорится в сообщении.

Минцифры отмечает, что данная система мониторинга будет работать не только в пределах городов и сел, но и на дорогах международного и национального значения.

Результаты мониторинга можно будет увидеть на дашбордах.

Кроме того, сообщается, что на прошлой неделе УГЦР заключил договор на закупку системы мониторинга качества мобильной связи компании Rohde&Schwarz (Германия). Первая часть оборудования поступит в страну в начале июля, полностью систем несколькими партиями а поступитв августе и сентябре.