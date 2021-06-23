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18:14 23.06.2021

Ермак посоветовал госслужащим обучающие курсы по работе с искусственным интеллектом

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Ермак посоветовал госслужащим обучающие курсы по работе с искусственным интеллектом

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что сотрудникам государственной службы не следует бояться внедрения в их работу новых технологий, и советует прохождение обучающих курсов в системе "Дiя".

"Государственным служащим, как и всем людям, учиться никогда не поздно. Хочу порекомендовать пройти один из курсов на платформе "Дiя". Это необязательно к исполнению, просто совет, как быстро и бесплатно улучшить набор собственных навыков. Например, можете посмотреть курс "Цифровая грамотность государственных служащих 1.0" на базе инструментов "Google", - написал Ермак на своей странице в Facebook, добавив, что это "просто и удобно".

По словам Ермака, современные госслужащие испытывают "страх и легкое волнение" перед возможностями технологий.

"Я убежден, что технологии - это облегчение процессов, устранение бюрократии и улучшения условий работы … Подобное волнения чувствовалось, когда на ваши рабочие столы ставили компьютеры или ноутбуки. Технологий не надо бояться", - отметил он.

При этом он добавил, что Украине нужны честные государственные служащие и качественный сервис услуг для граждан.

"Мы прилагаем серьезные усилия, чтобы ввести честный и прозрачный отбор на государственные должности, а также внедряем реформу системы оплаты труда госслужащих", - написал Ермак.

Он также поприветствовал всех госслужащих Украины с их профессиональным праздником.

Теги: #ермак #искусственный_интеллект #курсы
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