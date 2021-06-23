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10:22 23.06.2021

Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм теперь доступна на портале Data.gov.ua

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Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм теперь доступна на портале Data.gov.ua

Информация о нарушениях перевозчиками габаритно-весовых норм, которую фиксируют комплексы взвешивания в движении (WiM-станции), отныне доступна на портале открытых данных Data.gov.ua, сообщило Министерство инфраструктуры Украины.

Ведомство отмечает, что данными о зафиксированных нарушениях и рассылкой соответствующих сообщений водителям транспортных средств смогут воспользоваться любые автоматизированные службы. В настоящее время проходит тестирование автоматической рассылки push-сообщений сервисами Opendatabot и Штрафы UA.

"Таким образом, запускаем в действие процесс автоматизации наложения штрафов за нарушение габаритно-весовых норм, что предусмотрено законопроектом № 3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который был принят Верховной Радой 3 июня и ожидает подпись президента Украины", - говорится в сообщении министерства в Facebook.

По данным Мининфраструктуры, в настоящее время сообщения являются ознакомительными - первое уже отправлено владельцу транспортного средства.

Теги: #транспорт #перевозчики #нарушения #нормы #data
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