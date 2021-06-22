Еврокомиссия официально проверит потенциальные нарушения практик Google на рынке рекламы

Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование в отношении американской Google, в рамках которого намерена оценить факты злоупотребления компанией ее ведущим положением на рынке онлайн-рекламы.

Регулятор проводил неофициальную проверку Google, по крайней мере, с 2019 года, пишет The Wall Street Journal. Во вторник Еврокомиссия заявила, что в ходе официального расследования рассмотрит широкий круг практик, которых придерживалась Google, и которые ЕК считает неконкурентными. Речь идет, в частности, о сделках продажи рекламы, а также практиках обмена пользовательскими данными с рекламодателями на различных веб-сайтах и в мобильных приложениях.

Часть обвинений аналогичны тем, которые были предъявлены Google в прошлом году рядом американских штатов во главе с Техасом, и касаются злоупотреблений при проведении компанией рекламных аукционов. Однако расследование Еврокомиссии затронет и новые аспекты, в том числе, практики продажи Google рекламы на YouTube.

"Услуги онлайн-рекламы - это ключевая часть того, как Google и издания монетизируют свои онлайн-услуги, - отмечает исполнительный зампредседателя Еврокомиссии Маргрет Вестагер. - Мы обеспокоены тем, что Google затруднила работу для конкурирующих сервисов онлайн-рекламы".

Запуск официального расследования является ключевым процедурным шагом для Еврокомиссии. Если регулятор выявит нарушения, он может обложить компанию штрафом в размере до 10% ее глобальной годовой выручки.

Акции Alphabet Inc., материнской компании Google, стабильны на торгах во вторник. С начала этого года их стоимость выросла на 39%.