Шмыгаль: Кабмин работает над переведением всех госсервисов в электронный формат, чтобы успеть до конца года

Кабинет министров Украины продолжает активную работу по цифровизации государственных услуг, поскольку президент Владимир Зеленский поставил перед правительством задачу завершить этот процесс до конца текущего года, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина стала еще на шаг ближе к режиму "без бумаги". Президент Владимир Зеленский поставил задачу уже в этом году перевести весь государственный сервис в электронную систему, чтобы ни одно учреждение не смогло требовать бумажную справку у украинцев. На этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Правительство продолжает активную работу над цифровизацией государственных услуг, чтобы любой документ или справку можно было получить в "Дії", - написал Шмыгаль в Фейсбуке в воскресенье.