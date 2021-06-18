На государственные информресурсы на прошлой неделе совершили более 50 тыс. кибератак

В течение недели с 9 по 15 июня 2021 года на информационные ресурсы государственных органов было совершено более 50 тысяч кибератак, которые были успешно блокированы, сообщает пресс-служба Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в пятницу.

"Системой защищенного доступа государственных органов к сети Интернет заблокирована 50 571 атака различных видов, что на 17% больше, чем на предыдущей неделе. Подавляющее большинство - сетевые атаки прикладного уровня (98%). Заблокировано 19 DDoS-атак. Преимущественно на вебресурсы президента Украины", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что системой обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки на объектах мониторинга зафиксировано 1 177 118 подозрительных событий (на 2% меньше, чем на предыдущей неделе). Большинство из них являются попытками получения прав пользователя - 49%, попытками получения прав администратора - 22%, нарушениями корпоративной политики безопасности - 8%, подозрительным исполняемым кодом - 8%, с применением нестандартных протоколов - 8%.

"Правительственной командой реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировано и обработано 4 384 киберинцидентов (примерно на уровне предыдущей недели). Подавляющее большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%)", - сообщают в Госспецсвязи.

Там добавляют, что основное количество инцидентов касается распространения вредоносного программного обеспечения - 74%, а также фишинга - 25%.