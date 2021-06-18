Корбан судится с "Цитрусом" за якобы незаконные операции, в компании все отрицают

Бизнесмен Геннадий Корбан, купивший 50%-ную долю в ООО "ЗТ-Инвест" (группа компаний "Цитрус"), подал четыре судебных иска суммарно более чем на 1 млрд грн к партнеру - совладельцу компании Григорию Топалу и группе аффиллированных юрлиц.

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", - написал Корбан на своей странице в Facebook в четверг.

По его словам, в компании происходят оптимизация налогов путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов, передача оборотных товаров на безоплатной основе фирмам-сателлитам, а также многолетняя "серая" растаможка товаров.

"На данный момент мои юристы уже подали более четырех судебных исков общей суммой более чем на 1 млрд грн к партнеру - совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует. Также подготовлены жалобы в правоохранительные и налоговые органы Украины", - заявил Корбан.

В свою очередь, в "Цитрусе" опровергают заявления бизнесмена и называют такую информацию неправдивой и манипулятивной.

"В рамках судебного процесса, где мы оспариваем получение доли, адвокат Корбана предоставил договор корпоративного управления, на основании которого Корбан вправе управлять 50%-ной долей в компании "ЗТ-Инвест", которая не имеет никакого отношения к группе компаний "Цитрус", - говорится в заявлении на странице "Цитрус" в Facebook.

В компании также заявили, что не слышали об аудите, оплачивают все налоги в рамках действующего законодательства, полностью ведут прозрачную деятельность и не практикуют передачу "оборотных товаров" на безоплатной основе.

"Таким образом, все псевдофакты, отраженные в посте, носят заведомо ложный, порочащий репутацию компании характер и не имеют ничего общего с фактическим положением дел... Вероятно, пришло время обратиться с иском в суд за клевету", - подчеркивают в пресс-службе "Цитруса".

Как сообщалось, ранее "Цитрус" заявил о намерении обжаловать в суде покупку Корбаном 50%-ной доли в ООО "ЗТ-Инвест"

По данным Единого госреестра, учредителями ООО "ЗТ-Инвест" указаны Топал и Корбан с долями в 50%. В то же время конечными бенефициарами числятся Топал и Дмитрий Зинченко. Корбан был внесен в реестр как учредитель вместо Зинченко 25 февраля 2021 года, свидетельствуют данные Opendatabot.

В июле-2020 сооснователь сети "Цитрус" Зинченко заявлял о попытке рейдерского захвата компании со стороны партнера Топала.

"Цитрус" – первая украинская специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Компания создана в 2000 году. Согласно информации на ее сайте, на март-2021 сеть насчитывает 63 торговые точки в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Запорожье, Полтаве, Николаеве, Черкассах, Херсоне, Чернигове, Краматорске (Донецкая обл.), Измаиле и Черноморске (оба – Одесская обл.).