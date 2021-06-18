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10:10 18.06.2021

"Укрпошта" обновила автопарк на 44,5 млн грн

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"Укрпошта" обновила автопарк на 44,5 млн грн

"Укрпошта" получила у компании "ОТП Лизинг" 18 грузовиков IVECO EuroCargo стоимостью около 44,5 млн грн (с НДС) на условиях финансового лизинга.

Как сообщается на сайте компании в пятницу, "Укрпошта" закупила авто в рамках программы расширения и обновления автопарка. Новые машины будут обслуживать маршруты из Киева, Львова и Днепра.

"В наших гаражах более 3 тыс. новых автомобилей, которые мы приобрели с 2017 года. Сегодня принимаем еще 18 новых магистралок, а к концу года - почти 2 тыс. машин для передвижных отделений по всей стране... И это то, что уже сегодня позволяет нам конкурировать в сроках доставки и привозить цивилизацию в отдаленные населенные пункты нашей страны", - цитируется в сообщении генеральный директор "Укрпошты" Игорь Смелянский.

По данным почтового оператора, среди шести компаний-участников тендера на закупку грузовиков-одиннадцатитонников победительницей стала компания ООО "АМАКО УКРАИНА" с моделью IVECO EuroCargo.

Общая стоимость автомобилей с учетом обслуживания (по достижению 360 тыс. Км) составила EUR 1,3 млн с НДС, что более чем EUR 100 тыс. дешевле средней предложенной цены.

Грузовики имеют спальную двухместную кабину, GPS, двигатель мощностью 252 л. С. и объемом 6 л - такая комплектация помогает быстро и комфортно преодолевать большие расстояния с полной загруженностью.

Для приобретения авто "Укрпошта" использовала модель финансового лизинга, который уже применяла в прошлом году.

Для определения компании-лизингодателя был объявлен тендер и среди трех претендентов победила компания "ОТП Лизинг", предложившая наиболее выгодный контракт на три года.

В прошлом году "Укрпошта" закупила около 700 машин, а в этом запланирована закупка 1920 авто: 70 для обновления автопарка и 1850 для запуска передвижных отделений.

Теги: #укрпошта #автопарк
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