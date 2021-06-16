Гендиректора "Укрпошты" теперь будет назначать набсовет компании без конкурса

Генерального директора "Укрпошты" во избежание угрозы реализации инвестиционной программы на EUR100 млн теперь будет назначать наблюдательный совет компании без конкурсного отбора со стороны государства, свидетельствует постановление Кабинета министров Украины.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

В пояснительной записке к документу, в частности, указано, что принятие данного решения было необходимым, поскольку проведение конкурса и установление его результатов займут не менее полугода, и "на протяжении этого времени неопределенность с кандидатурой руководителя компании может поставить под угрозу стратегическую инвестиционную программу объемом в EUR100 млн, направленную на глобальное развитие и современную трансформацию стратегического предприятия".