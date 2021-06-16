В Киеве разоблачена группа хакеров, совершивших кибератаки на корейские компании и университеты США с убытками на $500 млн

В ходе международной спецоперации, проведенной совместно с правоохранителями Республики Корея и США, украинские правоохранители разоблачили хакерскую группировку, которая распространяла вирус-шифровальщик, что нанесло иностранным компаниям ущерб на сумму около $500 млн.

"По данным следствия, группа лиц, которая действует в Украине, атаковала в 2019 году вирусом-шифровальщиком "Clop" четыре корейские компании. В результате было заблокировано 810 внутренних серверов и персональных компьютеров работников", - сообщает Офис генпрокурора.

Кроме того, в 2021 году группировка совершила атаку и зашифровала персональные данные сотрудников и финансовые отчеты Медицинской школы университета Стэнфорда, университета Мэриленда и университета Калифорнии в США.

"За дешифрование информации хакеры получали "выкуп" в криптовалюте, а в случае неуплаты угрожали обнародовать конфиденциальные данные потерпевших", - говорится в сообщении.

Во время 24 обысков в Киеве и области по месту жительства шести членов группы правоохранители обнаружили и изъяли компьютерную технику, восемь автомобилей, около $58 тыс., EUR3 тыс., более 1,5 млн грн наличными.

Продолжаются следственные и другие процессуальные действия, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности.