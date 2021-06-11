Телеком

18:02 11.06.2021

В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

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В Минске посчитали недружественным актом закрытие в Украине телеканала "Беларусь 24"

Министерство информации Беларуси считает, что исключение телеканала "Беларусь 24" является частью кампании властей Украины по зачистке от "неугодных СМИ", и оценивается республикой как недружественный жест со стороны Киева.

Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на официальном сайте ведомства.

"Данное решение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания демонстрирует извращенное понимание украинским руководством свободы слова и является продолжением развернутой там кампании по зачистке информационного поля Украины от неугодных СМИ", - говорится в сообщении.

Министерство также считает, что в Украине участились случаи цензуры оппозиционных СМИ, а нерасследованные случаи убийства оппозиционных журналистов, в частности отсутствие международной реакции на подобные явления, вызывают в Минске беспокойство.

Как сообщалось, в пятницу Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изъял телеканал "Беларусь 24" из списка иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности государства", - сообщала пресс-служба Нацсовета.

Поскольку по состоянию на 6 июня 2021 года Беларусь не является подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция телепрограммы "Беларусь 24" с территории Беларуси осуществлялась в соответствии с решением Национального совета, то в случае игнорирования требований Конвенции и украинского законодательства Национальный совет имеет право принять меры по предотвращению или пресечению таких нарушений.

Теги: #телеканал #сми #беларусь
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