Телеком

18:04 10.06.2021

Нацсовет по телерадиовещанию запретил ретрансляцию в Украине телеканала "Беларусь 24"

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания изъял телеканал "Беларусь 24" из списка иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

"Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства", - сообщает пресс-служба Нацсовета.

Отмечается, что Нацсовет давно тщательно отслеживал деятельность телеканала.

"Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, так как это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - рассказал член Нацсовета Максим Оноприенко.

В частности, во время проведения мониторинга программного наполнения телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 года была обнаружена трансляция передач "Понять и обезвредить" при участии Олега Газманова, "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песняры - 50. Выпуск 1" с участием Кормухина. Популяризация белорусским заказчиком персон, внесенных в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности, противоречит требованиям абзаца десятого части второй статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

Кроме того, в эфире телеканала была зафиксирована трансляция передачи "Панорама". В сюжете за 21 мая под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали высказывания пренебрежения в адрес батальона "Донбасс" Национальной гвардии Украины (военное формирование было названо "карательными батальоном").

В другом сюжете, который транслировался 22 мая, под названием " Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом", распространялась недостоверная информация. В частности, звучали обвинения в отказе в Украине на законодательном уровне защищать права национальных меньшинств через безосновательное отождествление категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ".

"Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция проходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а следовательно, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность", - отмечают в Нацсовете.

Поскольку по состоянию на 6 июня 2021 года Беларусь не является подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция телепрограммы "Беларусь 24" с территории Беларуси осуществлялась в соответствии с решением Национального совета, то в случае игнорирования требований Конвенции и украинского законодательства Национальный совет имеет право принять меры по предотвращению или пресечению таких нарушений.

"Таким образом, регуляторный орган принял решение об изъятии телеканала "Беларусь 24" из перечня разрешенных для ретрансляции", - указали в совете.

Теги: #телеканал #запрет #беларусь
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