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14:50 10.06.2021

"Vodafone Украина" предоставляет возможность клиентам с ID-картой в "Дии" использовать приложение для подключения контракта без оригинала документов

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"Vodafone Украина" предоставляет возможность клиентам с ID-картой в "Дии" использовать приложение для подключения контракта без оригинала документов

Клиенты мобильного оператора "Vodafone Украина", у которых есть приложение "Дия" с отображением ID-карты, теперь могут использовать приложение для идентификации во всех магазинах оператора и подключать контракт без оригинала документов, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Таким образом, упрощается процесс подключения номеров, а время на оформление уменьшается почти в два раза. Также при подключении новых контрактных номеров предоставляется скидка на стоимость тарифа до шести месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме подключения новых номеров, клиенты "Vodafone Украина" с "Дией" также могут управлять тарифами и дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере.

При этом оператор отмечает, что перечень услуг, доступных к подключению в магазинах с помощью "Дии", будет расширяться и дальше. "В частности, вскоре с помощью "Дии" абоненты Vodafone смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные и перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания", - подытожили в компании.

Теги: #vodafone_украина #дия
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