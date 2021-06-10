"Vodafone Украина" предоставляет возможность клиентам с ID-картой в "Дии" использовать приложение для подключения контракта без оригинала документов

Клиенты мобильного оператора "Vodafone Украина", у которых есть приложение "Дия" с отображением ID-карты, теперь могут использовать приложение для идентификации во всех магазинах оператора и подключать контракт без оригинала документов, сообщила пресс-служба компании в четверг.

"Таким образом, упрощается процесс подключения номеров, а время на оформление уменьшается почти в два раза. Также при подключении новых контрактных номеров предоставляется скидка на стоимость тарифа до шести месяцев", - говорится в сообщении.

Кроме подключения новых номеров, клиенты "Vodafone Украина" с "Дией" также могут управлять тарифами и дополнительными услугами, получать финансовую информацию о своем номере.

При этом оператор отмечает, что перечень услуг, доступных к подключению в магазинах с помощью "Дии", будет расширяться и дальше. "В частности, вскоре с помощью "Дии" абоненты Vodafone смогут зарегистрировать свой номер на паспортные данные и перейти с предоплаченной на контрактную форму обслуживания", - подытожили в компании.