Кабмин назначил руководителей "Гипросвязи" и "Спецсвязи"

Кабинет министров Украины назначил генеральным директором государственного предприятия специальной связи (ГП "Спецсвязь") Александра Андрущенко.

Как сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале, соответствующие кадровые решения правительство приняло на заседании в среду.

Андрущенко ранее занимал руководящую должность (начуправления) в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи).

Помимо того Кабмин утвердил кандидатуру Михаила Мишина на должность директора частного акционерного общества "Украинский институт по проектированию и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры "Гипросвязь".

"Гипросвязь" находится в государственной собственности. С 2011 года входит в перечень гособъектов под контролем Госспецсвязи.