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12:00 07.06.2021

"Киевстар" объявил набор студентов в стажеры, трудоустроил у себя 50% выпускников программы STARt Yourself

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"Киевстар" объявил набор студентов в стажеры, трудоустроил у себя 50% выпускников программы STARt Yourself

Мобильный оператор компания "Киевстар" начал прием заявок на участие в программе стажировки STARt Yourself-2021.

Как отмечается в сообщении оператора, заявки на участие в программе от студентов украинских вузов, начиная с третьего курса, принимаются с 7 по 21 июня.

Компания предлагает стажерам обучение и развитие soft skills, официальное трудоустройство на период стажировки, гибкий график и оплату труда.

"Не секрет, что выпускникам вузов без опыта работы достаточно сложно трудоустроиться. Годы опыта рекрутера подтверждают: теоретических знаний, полученных в учебных заведениях, недостаточно - нужна практика. Собственно, это мы и предлагаем студентам: получить практические знания и перешагнуть на новую ступеньку, стать специалистами", – комментирует инициативу руководитель департамента по привлечению и развитию талантов "Киевстар" Светлана Кончанина.

Стажировка будет продолжаться шесть месяцев. Ее участники получат общие навыки работы в крупной компании, познакомятся с бизнес-процессами, пройдут курс личностного развития, смогут пользоваться учебными платформами компании и получат узкопрофильный опыт в направлениях: Digital, SMM, copywriting, IT, BigData, финансы, PR, техническое направление, HR.

"Программа STARt Yourself действует с 2018 года. Ее участниками стали 80 студентов, 70 из которых уже закончили стажировку. 35 стажеров продолжили работу в компании на постоянной основе", - отмечает оператор.

При этом "Киевстар" уточняет, что получить приглашение на работу при наличии вакансий могут мотивированные на результат участники программы, ценности которых совпадают с ценностями компании.

Как сообщалось, "Киевстар" в ближайшее время планирует увеличить штат IT- и Digital-специалистов на 38,9% - до 500 человек. В то же время президент "Киевстара" Александр Комаров отметил, что рынок IT-специалистов в Украине сейчас существенно "перегрет".

Теги: #киевстар #студенты
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