Телеком

17:17 04.06.2021

Facebook чаще всего используют в Черниговской области, Viber - в Одесской, Telegram - в Хмельницкой - "Vodafone Украина"

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Facebook чаще всего используют в Черниговской области, Viber - в Одесской, Telegram - в Хмельницкой - "Vodafone Украина"

Мобильный оператор компания "Vodafone Украина" составила рейтинг использования мессенджеров и социальных сетей в городах и областях Украины за первые пять месяцев 2021 года.

"По сравнению с аналогичным рейтингом прошлого года показатели среднего месячного удельного объема трафика на одного пользователя (МБ/чел.) несколько уменьшились, что обусловлено "размытием" статистики вследствие общего роста количества пользователей всех указанных сервисов", - отмечается в сообщении, распространенном компанией в пятницу.

По данным "Vodafone Украина", наибольший трафик Facebook за указанный период зафиксирован в Черниговской области (1037 МБ/чел.). Самые активные пользователи Instagram проживают в Ривненской области и создают трафик 2917 МБ/чел.

Житомирская и Черкасская области достигли наибольших среди областей показателей среднего месячного удельного объема трафика в YouTube (3839 МБ/чел.) и Likee (767 МБ/чел) соответственно.

Чемпионом по TikTok стала Винницкая область, продемонстрировав показатель трафика 2112 МБ/чел.

Самый большой трафик Telegram (844 МБ/чел) создавали жители Хмельницкой области.

В Одесской области пользователи предпочитают больше всего Viber (118 МБ/чел), в Херсонской - Whatsapp (98 МБ/чел).

При этом наиболее активные пользователи сервиса Snapchat живут в Волынской области с показателем 46 МБ/чел.

Рейтинг составлен по результатам оценки среднего объема трафика сервиса на каждого пользователя, который проживает в данном регионе. Чтобы максимально снизить погрешность, специалисты компании исключили населенные пункты с незначительным количеством пользователей каждой соцсети или мессенджера.

Теги: #связь #регионы #интернет #рейтинг
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