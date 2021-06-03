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13:50 03.06.2021

Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

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Рада приняла в целом законопроект о "налоге на Google"

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №4184 о так называемом "налоге на Google", который предлагает уравнять правила налогообложения для международных технологических компаний с украинскими.

За соответствующий законопроект проголосовали 283 народных депутатов.

Документ, в частности, предусматривает, что международные компании, работающие в информационном пространстве Украины и зарабатывающие на сетевой рекламе, будут платить налоги в Украине, в частности НДС.

Законопроектом предлагается механизм взимания НДС с нерезидентов: документ разрешает удаленно зарегистрироваться в электронном кабинете налогоплательщика, а также платить налог в валюте без присутствия на территории Украины.

Как отметил, выступая с трибуны парламента, глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, один из авторов законопроекта №4184 Даниил Гетманцев, этот документ освобождает от налогообложения все образовательные услуги.

"Мы вводим дополнительную норму, где освобождаем от налогообложения все образовательные услуги. При этом как те, которые предоставляются в электронной форме в Украине, так и те, которые предоставляются за границей. В то же время эти образовательные услуги определяются перечнем специальностей и квалификаций, которые определяет Кабинет министров", - сказал он.

Ранее юрист Avellum Олесь Бидношия в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" выразил мнение, что большинство поставщиков электронных услуг повысят цены для пользователей в случае принятия во втором чтении законопроекта №4184 о "налоге на Google" более чем на 20%. По его словам, поставщик будет обязан устанавливать место поставки услуг (в частности, по коду страны на SIM-карте пользователя или по IP-адресу его устройства), вести учет соответствующих доходов, ежеквартально подавать упрощенную отчетность и уплачивать начисленный НДС.

Как объяснил юрист, это означает, что пользователи будут получать счета за полученные услуги уже с учетом 20% НДС. Например, за подписку на сервис потоковой музыки, договорная стоимость которой составляет 150 грн, пользователю придется заплатить 180 грн.

Теги: #законопроект #налог #google
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