Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

Президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" расширяет перечень средств массовой информации (СМИ) электронными СМИ в Интернете.

"Электронное СМИ - средство распространения периодически обновляемой информации для неопределенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком", – такое определение дано в документе, который обнародован в четверг на сайте Рады.

Согласно ему, не считается электронным СМИ профиль (аккаунт) в социальных сетях в сети Интернет.

"СМИ - любой из таких субъектов: печатное СМИ, электронное СМИ, информационное агентство, канал вещания", – дается в законопроекте новый расширенный их перечень.

Согласно документу, значительное влияние на СМИ является одним из четырех необходимых признаков отнесения лица к олигарху наравне с участием в политической жизни, бенефициарным владением компании-монополиста и состоянием свыше 1 млн прожиточных минимумов. Достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из них.