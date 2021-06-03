Телеком

11:50 03.06.2021

Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

1 мин читать
Законопроект об олигархах вводит новое понятие об электронных СМИ в Интернете

Президентский законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" расширяет перечень средств массовой информации (СМИ) электронными СМИ в Интернете.

"Электронное СМИ - средство распространения периодически обновляемой информации для неопределенного заранее круга субъектов в электронном виде с помощью сети Интернет под постоянным названием как индивидуализирующим признаком", – такое определение дано в документе, который обнародован в четверг на сайте Рады.

Согласно ему, не считается электронным СМИ профиль (аккаунт) в социальных сетях в сети Интернет.

"СМИ - любой из таких субъектов: печатное СМИ, электронное СМИ, информационное агентство, канал вещания", – дается в законопроекте новый расширенный их перечень.

Согласно документу, значительное влияние на СМИ является одним из четырех необходимых признаков отнесения лица к олигарху наравне с участием в политической жизни, бенефициарным владением компании-монополиста и состоянием свыше 1 млн прожиточных минимумов. Достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из них.

Теги: #сми #законопроект #электронное
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 03.06.2021
Нам нужны равные правила игры для всех - Ахметов

Нам нужны равные правила игры для всех - Ахметов

11:11 03.06.2021
Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

Лидер "Голоса" раскритиковал президентский законопроект об олигархах и анонсировал подготовку альтернативного

10:27 03.06.2021
Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

Кабмин зарегистрировал в Раде "ресурсный" законопроект

10:04 03.06.2021
Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

Решение о признании лица олигархом принимает СНБО – президентский законопроект

09:44 03.06.2021
Зеленский предлагает создать реестр олигархов

Зеленский предлагает создать реестр олигархов

20:31 02.06.2021
Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

Совет по свободе слова настаивает на онлайн-трансляции всех заседаний органов власти при ограничении доступа для СМИ

20:25 02.06.2021
Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

Законопроект о деолигархизации защитит общество от деструктивного влияния олигархов - Подоляк

19:54 02.06.2021
Текст законопроекта о деолигархизации появится на сайте Рады в четверг утром – Разумков

Текст законопроекта о деолигархизации появится на сайте Рады в четверг утром – Разумков

19:37 02.06.2021
Представители добровольческих движений предлагают вынести законопроекты о терробороне на публичное обсуждение

Представители добровольческих движений предлагают вынести законопроекты о терробороне на публичное обсуждение

19:28 02.06.2021
Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов – сайт президента

Закон об олигархах будет ограничен 10 годами действия и ляжет в основу антитрастовых и антилоббистских законов – сайт президента

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

"Укрпошта" решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления

Жители сел в 50 км зоне от госграницы не имеют доступа к украинским телеканалам - глава Госспецсвязи

ПОСЛЕДНЕЕ

Безопасность вышек "Vodafone Украина" в Киеве, Харькове и Львове будет обеспечивать департамент охраны Нацполиции

Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки с 1 сентября - "Укрпошта"

Рада в первом чтении приняла налоговый законопроект "Дия City"

Клиенты "Vodafone Украина" за 5 мес. помогли сделать операции 16 детям с проблемами сердца

Кирилл Тимошенко предвидит деолигархизацию телевизионных новостных служб

Группа хакеров, похищавших пароли пользователей интернет-банкинга и соцсетей, предстанет перед судом

Зеленский подписал указ о создании президентского Университета информационной и кибербезопасности

"Vodafone Украина" и ОО "Аэроразведка" установят систему видеонаблюдения в Чернобыльском заповеднике

"Киевстар" в мае подключил 4G еще в 329 населенных пунктах

"Медиа Группа Украина" не видит необходимости в создании национального мультиплекса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА